Джокович узнал, с кем проведет свой первый матч в сезоне

Первая ракетка мира выступит на турнире в Дубае

Фото: CNBC

Состоялась жеребьевка турнира серии ATP 500 в Дубае, где сыграет первая ракетка мира Новак Джокович.

Соперником серба стал молодой итальянец Лоренцо Музетти. В прошлом году они встречались на Roland Garros и тогда Музетти сумел взять у Джоковича две партии.

Напомним, турнир в Дубае станет первым для Джоковича в 2022 году.

Недавно серб рассказал реальные причины, по которым его депортировали из Австралии.