Муратоглу: «Видно, что у Джоковича есть принципы»
Джокович узнал, с кем проведет свой первый матч в сезоне
Первая ракетка мира выступит на турнире в Дубае
Фото: CNBC
Состоялась жеребьевка турнира серии ATP 500 в Дубае, где сыграет первая ракетка мира Новак Джокович.
Соперником серба стал молодой итальянец Лоренцо Музетти. В прошлом году они встречались на Roland Garros и тогда Музетти сумел взять у Джоковича две партии.
Напомним, турнир в Дубае станет первым для Джоковича в 2022 году.
Недавно серб рассказал реальные причины, по которым его депортировали из Австралии.