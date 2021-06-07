Джокович: «Мне понравилось, что я проиграл Музетти первые два сета»

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал победу в четвертом круге Roland Garros над итальянцем Лоренцо Музетти.



Слова серба приводит ubitennis.net:

Ближе к концу третьего и в начале четвертого я заметил, что у него физические проблемы. Конечно, это только добавило мне мотивации еще сильнее на него давить и добить. Так и вышло.

Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате. Даже если они выигрывают сет или два, как сегодня, у меня все равно есть шансы, потому что я хорошо готов физически и умею выматывать соперников. Я выиграл большинство пятисетовых матчей на этом турнире и в карьере, этот опыт тоже помогает.

Конечно, жаль, что Музетти в итоге пришлось сняться. В начале карьеры мне тоже приходилось так делать. В этом нет ничего смешного, и это не то, что хочет переживать молодой игрок.