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Джокович: «Мне понравилось, что я проиграл Музетти первые два сета»

Серб переломил ход поединка четвертого раунда на Шлеме в Париже
Теннис Grand Slam
20:51
Джокович: «Мне понравилось, что я проиграл Музетти первые два сета»
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал победу в четвертом круге Roland Garros над итальянцем Лоренцо Музетти.

Слова серба приводит ubitennis.net:

В начале матча я нервничал сильнее, чем при счете 0:2 по сетам. Если честно, мне даже понравилось то, что я проиграл первые два сета. До этого я играл напряженно, не проходил через мяч, допускал слишком много невынужденных ошибок и просто играл и чувствовал себя не лучшим образом.

Ближе к концу третьего и в начале четвертого я заметил, что у него физические проблемы. Конечно, это только добавило мне мотивации еще сильнее на него давить и добить. Так и вышло.

Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате. Даже если они выигрывают сет или два, как сегодня, у меня все равно есть шансы, потому что я хорошо готов физически и умею выматывать соперников. Я выиграл большинство пятисетовых матчей на этом турнире и в карьере, этот опыт тоже помогает.

Конечно, жаль, что Музетти в итоге пришлось сняться. В начале карьеры мне тоже приходилось так делать. В этом нет ничего смешного, и это не то, что хочет переживать молодой игрок.

Напомним, что в четвертьфинале французского Шлема сыграет с другим итальянцем Маттео Берреттини.

Олег Шумейко-младший
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Новак Джокович Лоренцо Музетти

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