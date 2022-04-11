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Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»

Серб прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга
Теннис ATP
10:00
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга, несмотря на то, что за первые три месяца сезона серб провел один турнир, на котором дошел до четвертьфинала.

«Я не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя. Наверное, мне повезло. Для меня это хорошо. Я постараюсь как можно дольше оставаться на этой позиции».

Новак Джокович сыграет на турнире в Белграде.

Рене Тер Велде
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