Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга, несмотря на то, что за первые три месяца сезона серб провел один турнир, на котором дошел до четвертьфинала.

#Djokovic: I didn't expect myself to be No. 1 without playing really tournaments this year, but I guess I was lucky. I'll take it. I'll try to maintain that position as much as possible.