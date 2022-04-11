Джокович, Тим и Монфис сыграют на турнире в Белграде
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Серб прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга, несмотря на то, что за первые три месяца сезона серб провел один турнир, на котором дошел до четвертьфинала.
«Я не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя. Наверное, мне повезло. Для меня это хорошо. Я постараюсь как можно дольше оставаться на этой позиции».
#Djokovic: I didn't expect myself to be No. 1 without playing really tournaments this year, but I guess I was lucky. I'll take it. I'll try to maintain that position as much as possible.— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) April 10, 2022
Новак Джокович сыграет на турнире в Белграде.
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