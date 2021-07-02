Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Серб добыл 75-ю победу в рамках Wimbledon
22:12
Новак Джокович / Фото: АТР
Первая ракетка мира Новак Джокович победил уроженца Киева Дениса Кудлу и прошел в четвертый круг Wimbledon.
Видеообзор матча.
Эта победа стала 75-й для Джоковича в рамках Wimbledon. В четвертом круге серб сыграет против чилийца Кристиана Гарина.
Ранее серб посетовал на состояние корта, из-за которого он часто терял координацию в первых матчах турнира.
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