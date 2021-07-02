Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор

Серб добыл 75-ю победу в рамках Wimbledon

Новак Джокович / Фото: АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович победил уроженца Киева Дениса Кудлу и прошел в четвертый круг Wimbledon.

Видеообзор матча.

Эта победа стала 75-й для Джоковича в рамках Wimbledon. В четвертом круге серб сыграет против чилийца Кристиана Гарина.

Ранее серб посетовал на состояние корта, из-за которого он часто терял координацию в первых матчах турнира.