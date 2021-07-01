Джокович: «Я 2 года не играл на траве – падал больше, чем хотелось»
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей первой игре на травяном покрытии спустя 2 года. Серб проиграл пока только 1 сет на Wimbledon и вышел в 3-й круг британского Шлема. В комментарии порталу Metro «Ноле» рассказал об игре в Лондоне.
«У меня был очень тесный контакт с травой и в первом, и во втором матче. Я несколько раз падал, наверное, больше, чем хотелось бы. Но не думаю, что проблема в кортах. Несколько дней шел дождь. Возможно, когда первый матч под крышей, сказывается влажность, трава становится чуть более скользкой, чем в обычных условиях.
Но я два года не играл на траве, несколько месяцев провел на грунте – это покрытие полностью отличается от травы движением, отскоком и всем остальным, там все время скользишь. Думаю, я еще скорректирую свое движение, прибьюсь к этому покрытию.
Как я уже сказал, прошло всего два матча. Надеюсь, по ходу турнира я буду меньше падать, хотя я не против падать чаще, если в результате выиграю матч».
Напомним, 5-я ракетка планеты Стефанос Циципас ранее сенсационно покинул турнир.
Элина Свитолина успешно преодолела барьер первого круга.
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