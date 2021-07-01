Джокович: «Я 2 года не играл на траве – падал больше, чем хотелось»

Новак Джокович / фото - Pro Digital Seva

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей первой игре на травяном покрытии спустя 2 года. Серб проиграл пока только 1 сет на Wimbledon и вышел в 3-й круг британского Шлема. В комментарии порталу Metro «Ноле» рассказал об игре в Лондоне.

Но я два года не играл на траве, несколько месяцев провел на грунте – это покрытие полностью отличается от травы движением, отскоком и всем остальным, там все время скользишь. Думаю, я еще скорректирую свое движение, прибьюсь к этому покрытию.

Как я уже сказал, прошло всего два матча. Надеюсь, по ходу турнира я буду меньше падать, хотя я не против падать чаще, если в результате выиграю матч».