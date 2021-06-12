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Джокович – о встрече с Надалем: «Это был мой лучший матч на Roland Garros»

Лидеру мирового рейтинга удалось победить «Короля грунта»
Теннис Grand Slam
08:59
Джокович – о встрече с Надалем: «Это был мой лучший матч на Roland Garros»
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился впечатлениям после победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Roland Garros:

Я запомню этот матч очень надолго. Не только потому, что я его выиграл, но и благодаря атмосфере.

Трудно словами описать магнитуду того, чего Рафа добился на Roland Garros. Количество побед, которые он одержал на этом корте, невероятное. Когда ты выходишь туда против него, ты понимаешь, что тебе нужно взобраться на Эверест.

При 0:5 я не особо нервничал, ощущения очень отличались от прошлого года. Я только начал находить свою игру. Начиная со второго я уже был в матче.

Я не очень удачно начал, но в целом играл неплохо – мне нужно было присопособиться к его ударам. У него очень своеобразные удары. Но это ничего. У меня был четкий план, и я сумел начать его осуществлять уже в первом сете. Нашел свою игру. Это был мой лучший матч на Roland Garros и один из трех лучших за всю карьеру – в том, что касается и уровня, и атмосферы. Нас обоих невероятно поддерживали. Хорошо, что зрителям разрешили остаться. Навсегда запомню этот матч.

Моя организм хорошо восстанавливается, и мой физио мне поможет прийти в себя к финалу. Форсировать ничего не буду. Я знаю, что должен делать. Циципас не сбавит обороты. Он сейчас возглавляет Гонку. Грунт – его лучшее покрытие. В прошлом году мы провели выдающийся полуфинал. Мне нужны будут все силы.

Сейчас, конечно, я уставший, но у меня полтора дня на восстановление. Теперь буду отдыхать, чтобы подойти во всеоружии к встрече с соперником в отличной форме.

Видео обзор матча Джокович – Надаль.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль

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