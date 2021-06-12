Джокович победил «Короля грунта» и вышел в финал Roland Garros
Падение «Короля грунта». Видео обзор матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль
В финале Roland Garros лидер мирового рейтинга сыграет с Циципасом
07:42
Джокович и Надаль / Фото: twitter.com/atptour
Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Roland Garros смог сломить сопротивление Рафаэля Надаля (3-й номер рейтинга ATP) 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2.
Хайлайты матча лидера мирового рейтинга против «Короля грунта»:
Напомним, что в финале французского Шлема Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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