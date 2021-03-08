Джокович побил рекорд Федерера

Новак Джокович / Фото: https://www.instagram.com/djokernole

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведенных в качестве лидера мирового рейтинга. На счету уроженца Белграда стало 311 недель на вершине рейтинга ATP. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Федерер провел в качестве лучшего теннисиста планеты 310 недель.

Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP

1. Новак Джокович — 311.

2. Роджер Федерер — 310.

3. Пит Сампрас — 286.

4. Иван Лендл — 270.

5. Джимми Коннорс — 268.

6. Рафаэль Надаль — 209.

В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема. В финальном матче Australian Open он обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.