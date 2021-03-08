Циципас обошел Федерера и стал 5 ракеткой мирового рейтинга
Джокович побил рекорд Федерера
Серб впервые возглавил мировой рейтинг 4 июля 2011 года
Новак Джокович / Фото: https://www.instagram.com/djokernole
Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведенных в качестве лидера мирового рейтинга. На счету уроженца Белграда стало 311 недель на вершине рейтинга ATP. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Федерер провел в качестве лучшего теннисиста планеты 310 недель.
Лидеры по количеству недель на вершине рейтинга ATP
1. Новак Джокович — 311.
2. Роджер Федерер — 310.
3. Пит Сампрас — 286.
4. Иван Лендл — 270.
5. Джимми Коннорс — 268.
6. Рафаэль Надаль — 209.
В конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема. В финальном матче Australian Open он обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
Комментарии 0