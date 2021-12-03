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Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса

Путевку в финал Сербия оспорит с Хорватией
Теннис Кубок Дэвиса
11:53
Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Качич и Джокович / Фото: daviscupfinals.com

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной встречи Кубка Дэвиса со сборной Хорватии:

Я уже говорил, что в их команде собраны отличные ребята. Я хорошо знаю Чилича, у нас были классные битвы. Борна Гойо – один из главных сюрпризов этого турнира, он выиграл оба матча. Кроме того, он побеждал Сонего в Италии.

Но, учитывая, что у нас хорошая «химия» в команде, я чувствую, что мы можем победить. Конечно, моя задача – выходить на корт и выигрывать каждый матч. Мы предельно мотивированы.

Напомним, что в полуфинале национальная команда Сербии прошла сборную Казахстана.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Новак Джокович Кубок Дэвиса

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