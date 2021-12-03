Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса

Качич и Джокович / Фото: daviscupfinals.com

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной встречи Кубка Дэвиса со сборной Хорватии:



Но, учитывая, что у нас хорошая «химия» в команде, я чувствую, что мы можем победить. Конечно, моя задача – выходить на корт и выигрывать каждый матч. Мы предельно мотивированы.