Определены полуфинальные пары Кубка Дэвиса

Новак Джокович / Фото: twitter.com/DavisCup

На Кубке Дэвиса завершились все четвертьфинальные матчи.

В первом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Сербии, а вторую путевку в финал турнира оспорят национальные команды России и Германии. Отметим, что среди четырех сборных только россияне были участниками 1/2 финала последнего розыгрыша Кубка Дэвиса, где уступили Канаде.

Closing in on the finish #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/1QyaTq8AUZ