Россия стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса
Определены полуфинальные пары Кубка Дэвиса
Из последнего розыгрыша турнира до стадии 1/2 финала дошла только Россия
2 декабря 22:05
Новак Джокович / Фото: twitter.com/DavisCup
На Кубке Дэвиса завершились все четвертьфинальные матчи.
В первом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Сербии, а вторую путевку в финал турнира оспорят национальные команды России и Германии. Отметим, что среди четырех сборных только россияне были участниками 1/2 финала последнего розыгрыша Кубка Дэвиса, где уступили Канаде.
Closing in on the finish #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/1QyaTq8AUZ— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2021
Отметим, что во всех матчах, кроме противостояния Швеции и России, победитель матча определялся в третьей встрече.
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