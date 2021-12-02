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Определены полуфинальные пары Кубка Дэвиса

Из последнего розыгрыша турнира до стадии 1/2 финала дошла только Россия
Теннис Кубок Дэвиса
2 декабря 22:05
Определены полуфинальные пары Кубка Дэвиса
Новак Джокович / Фото: twitter.com/DavisCup

На Кубке Дэвиса завершились все четвертьфинальные матчи.

В первом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Сербии, а вторую путевку в финал турнира оспорят национальные команды России и Германии. Отметим, что среди четырех сборных только россияне были участниками 1/2 финала последнего розыгрыша Кубка Дэвиса, где уступили Канаде.

Отметим, что во всех матчах, кроме противостояния Швеции и России, победитель матча определялся в третьей встрече.

Олег Шумейко-младший
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