Определены полуфинальные пары Кубка Дэвиса

Из последнего розыгрыша турнира до стадии 1/2 финала дошла только Россия

Новак Джокович / Фото: twitter.com/DavisCup

На Кубке Дэвиса завершились все четвертьфинальные матчи.

В первом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Сербии, а вторую путевку в финал турнира оспорят национальные команды России и Германии. Отметим, что среди четырех сборных только россияне были участниками 1/2 финала последнего розыгрыша Кубка Дэвиса, где уступили Канаде.

Отметим, что во всех матчах, кроме противостояния Швеции и России, победитель матча определялся в третьей встрече.