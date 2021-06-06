Джокович: «Пока не выполнил свою миссию в теннисе»

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как долго планирует выступать в профи, а также назвал несколько главных источников своей мотивации.

Я рад, что у меня замечательная семья и много причин для радости за пределами корта. Однако я еще не выполнил свою миссию в профессиональном теннисе и так быстро уходить не планирую. Каждый день я ставлю перед собой краткосрочные цели, которые меня вдохновляют. Но есть у меня и долгосрочные цели.

Одной из долгосрочных целей являются титулы на турнирах «Большого шлема». Я стараюсь подходить к ним на пике формы, ведь они важнее всего в нашем спорте. Сейчас я доволен своим состоянием».