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Джокович: «Пока не выполнил свою миссию в теннисе»
Первая ракетка мира рассказал об источниках своей мотивации
6 июня 12:53
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как долго планирует выступать в профи, а также назвал несколько главных источников своей мотивации.
«Всегда нужно находить то, что тебя вдохновляет, заставляет двигаться вперед, просыпаться каждое утро и самосовершенствоваться.
Я рад, что у меня замечательная семья и много причин для радости за пределами корта. Однако я еще не выполнил свою миссию в профессиональном теннисе и так быстро уходить не планирую. Каждый день я ставлю перед собой краткосрочные цели, которые меня вдохновляют. Но есть у меня и долгосрочные цели.
Одной из долгосрочных целей являются титулы на турнирах «Большого шлема». Я стараюсь подходить к ним на пике формы, ведь они важнее всего в нашем спорте. Сейчас я доволен своим состоянием».
Напомним, Джокович без особого труда вышел в 4-й круг Roland Garros.
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