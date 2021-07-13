Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше

Большая тройка / Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, как его 20-я победа на турнирах Большого шлема повлияет на других представителей «Большой тройки» – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.



Цитирует первую ракетку мира Metro:

Именно они являются причиной того, что со мной происходит сейчас. Они помогли мне осознать, что я должен делать, чтобы совершенствоваться тактически, физически и эмоционально. Когда я впервые вошел в топ-10, то 3 или 4 года подряд проигрывал крупные сражения против этих парней. Но что-то изменилось в конце 2010 – начале 2011. Последние 10 лет стали для меня невероятным путешествием, которое, я надеюсь, не закончится на Wimbledon.