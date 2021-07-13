Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
Лидер мирового рейтинга назвал легендарных теннисистов причиной своего прогресса
Большая тройка / Фото: Getty Images
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, как его 20-я победа на турнирах Большого шлема повлияет на других представителей «Большой тройки» – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Цитирует первую ракетку мира Metro:
Это значит, что никто из нас троих уже не остановится. Я уже не раз упоминал это, но скажу еще раз – я отдаю большую дань уважения Федереру и Надалю. Это легенды нашего вида спорта, два самых сильных игрока, с которыми я сталкивался на протяжении всей карьеры.
Именно они являются причиной того, что со мной происходит сейчас. Они помогли мне осознать, что я должен делать, чтобы совершенствоваться тактически, физически и эмоционально. Когда я впервые вошел в топ-10, то 3 или 4 года подряд проигрывал крупные сражения против этих парней. Но что-то изменилось в конце 2010 – начале 2011. Последние 10 лет стали для меня невероятным путешествием, которое, я надеюсь, не закончится на Wimbledon.
Напомним, что Джокович первым квалифицировался на Итоговый Турнир ATP.
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