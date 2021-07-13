Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 73) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
нет важных матчей

Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше

Лидер мирового рейтинга назвал легендарных теннисистов причиной своего прогресса
Теннис ATP
19:26
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
Большая тройка / Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, как его 20-я победа на турнирах Большого шлема повлияет на других представителей «Большой тройки» – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Цитирует первую ракетку мира Metro:

Это значит, что никто из нас троих уже не остановится. Я уже не раз упоминал это, но скажу еще раз – я отдаю большую дань уважения Федереру и Надалю. Это легенды нашего вида спорта, два самых сильных игрока, с которыми я сталкивался на протяжении всей карьеры.

Именно они являются причиной того, что со мной происходит сейчас. Они помогли мне осознать, что я должен делать, чтобы совершенствоваться тактически, физически и эмоционально. Когда я впервые вошел в топ-10, то 3 или 4 года подряд проигрывал крупные сражения против этих парней. Но что-то изменилось в конце 2010 – начале 2011. Последние 10 лет стали для меня невероятным путешествием, которое, я надеюсь, не закончится на Wimbledon.

Напомним, что Джокович первым квалифицировался на Итоговый Турнир ATP.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Olympics Токио-2020
20:39
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Теннис ATP
14:40
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Теннис Grand Slam
12:51
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Теннис Grand Slam
12 июля 18:09
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Теннис ATP
12 июля 16:31
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Все лучшее за пять минут. Видеообзор Wimbledon
Теннис Grand Slam
12 июля 16:20

Новости: Теннис

Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Токио-2020
20:39
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
ATP
19:26
Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду
Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду
WTA
17:22
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
ATP
14:40
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Grand Slam
12:51
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
ATP
11:10
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
ATP
10:45
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
WTA
09:08
5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду
5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду
Токио-2020
08:19
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости