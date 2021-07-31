Джокович: «Постараюсь выступить на следующей Олимпиаде и выиграть медаль там»

Новак Джокович / фото - nytimes.com

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал завершение для себя Олимпийских игр в Токио: поражение в одиночном бронзовом матче и отказ от участия в миксте.

Пока что я не уверен насчет своего физического состояния, но, когда выступаешь за страну, делаешь это без оглядки на что-либо. Я постараюсь выступить на следующей Олимпиаде в Париже и выиграть медаль там.

Мне очень жаль, что я разочаровал болельщиков в Сербии, но таков спорт. Я отдал все силы, которые у меня остались. Но осталось их немного. Я совершенно не жалею, что приехал на Игры.

Я не верю в совпадения и считаю, что ничто не случайно. У меня были очень тяжелые поражения на Олимпиадах и других больших турнирах, и обычно они только делали меня сильнее.

Я жалею, что не выиграл для Сербии медаль ни в одиночке, ни в миксте. Ни вчера, ни сегодня я не сыграл на нужном уровне. Мой уровень упал в том числе из-за физической и психологической усталости».