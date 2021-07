Джокович: «Постараюсь выступить на следующей Олимпиаде и выиграть медаль там»

Новак Джокович / фото - nytimes.com

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал завершение для себя Олимпийских игр в Токио: поражение в одиночном бронзовом матче и отказ от участия в миксте.

#Djokovic: I don’t regret coming to Olympics at all. I believe that there are no coincidences in life, everything happens for a reason. I had some heartbreaking losses at Olympics and big tournaments, and I know that those losses have usually made me stronger. #Tokyo2020