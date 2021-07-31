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Джокович: «Постараюсь выступить на следующей Олимпиаде и выиграть медаль там»

Сербский теннисист прокомментировал завершение для себя Олимпийских Игр в Токио
Olympics Токио-2020
14:20
Джокович: «Постараюсь выступить на следующей Олимпиаде и выиграть медаль там»
Новак Джокович / фото - nytimes.com

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал завершение для себя Олимпийских игр в Токио: поражение в одиночном бронзовом матче и отказ от участия в миксте.

«Я снялся с микста из-за нескольких травм, а не одной. Надеюсь, это не помешает мне выступить на US Open. По моим стандартам одна бронза [Пекина-2008], которая у меня есть, – это «всего» одна бронза.

Пока что я не уверен насчет своего физического состояния, но, когда выступаешь за страну, делаешь это без оглядки на что-либо. Я постараюсь выступить на следующей Олимпиаде в Париже и выиграть медаль там.

Мне очень жаль, что я разочаровал болельщиков в Сербии, но таков спорт. Я отдал все силы, которые у меня остались. Но осталось их немного. Я совершенно не жалею, что приехал на Игры.

Я не верю в совпадения и считаю, что ничто не случайно. У меня были очень тяжелые поражения на Олимпиадах и других больших турнирах, и обычно они только делали меня сильнее.

Я жалею, что не выиграл для Сербии медаль ни в одиночке, ни в миксте. Ни вчера, ни сегодня я не сыграл на нужном уровне. Мой уровень упал в том числе из-за физической и психологической усталости».

Новак Джокович в матче за бронзовую медаль Олимпийских Игр уступил Пабло Карреньо-Бусте.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович

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