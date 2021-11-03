Джокович: «Недостаток игровой практики может быть опасен»
Джокович с победы стартовал на турнире в Париже
Легендарный серб не без проблем переиграл Фучовича
Новак Джокович / Фото - ATPПервая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не без проблем переиграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 4:6, 6:3 во втором раунде турнира в Париже.
За 2 часа матча Джокович оформил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 40-й номер рейтинга АТР Фучович восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка.
После этой победы Новака счет в личных встречах теннисистов стал 4:0 в пользу серба.
В следующем раунде турнира Rolex Paris Masters Джокович встретится с победителем противостояния между французами – Гаэлэм Монфисом и Адрианом Маннарино.
А тем временем пятая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
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