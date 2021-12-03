Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джокович: «У хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший»

Первая ракетка мира прокомментировал победу над Чиличем в полуфинале Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
3 декабря 22:34
Джокович: «У хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший»
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в эфире Okko Sport высказался о победе над хорватом Марином Чиличем во втором матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса (6:4, 6:2).

«Против Марина всегда сложно играть. Мы очень хорошо знаем друг друга. Первый сет длился больше часа, были очень напряженные геймы. Конечно, победа в первом сете придала мне уверенности во втором. Мы оба очень нервно начали, потому что осознавали важность этой игры.

Теперь мы, команда Сербии, довели серию до решающей пары. У хорватов лучшая пара в мире, но мы постараемся полностью выложиться. Пусть победит сильнейший».

Напомним, в первом матче полуфинала серб Душан Лайович проиграл хорвату Борно Гойо.

Источник: Чемпионат Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Марин Чилич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Теннис Кубок Дэвиса
3 декабря 21:11
Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»
Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»
Теннис Кубок Дэвиса
3 декабря 16:05
Надаль не стал лукавить, отвечая на вопрос, у кого больше шансов побить рекорд по количеству ТБШ
Надаль не стал лукавить, отвечая на вопрос, у кого больше шансов побить рекорд по количеству ТБШ
Теннис ATP
3 декабря 12:04
Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Джокович поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
3 декабря 11:53
Джокович: «В такие моменты, как с Пэн Шуай все теннисное сообщество должно объединяться»
Джокович: «В такие моменты, как с Пэн Шуай все теннисное сообщество должно объединяться»
Теннис ATP
2 декабря 17:10
Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»
Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»
Теннис Кубок Дэвиса
2 декабря 14:45

Новости: Теннис

Джокович: «У хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший»
Джокович: «У хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший»
Кубок Дэвиса
3 декабря 22:34
Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Кубок Дэвиса
3 декабря 21:11
Коронавирус подкосил. Организаторы Australian Open взяли огромный кредит на проведение турнира
Коронавирус подкосил. Организаторы Australian Open взяли огромный кредит на проведение турнира
Grand Slam
3 декабря 20:55
Гойо совершил очередную сенсацию и вывел Хорватию вперед в матче с Сербией
Гойо совершил очередную сенсацию и вывел Хорватию вперед в матче с Сербией
Кубок Дэвиса
3 декабря 19:27
Медведев – о полуфинале Кубка Дэвиса: «Чем дальше ты проходишь, тем круче нужно играть»
Медведев – о полуфинале Кубка Дэвиса: «Чем дальше ты проходишь, тем круче нужно играть»
Кубок Дэвиса
3 декабря 17:51
Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»
Крайинович: «Все сербские теннисисты, кроме Джоковича, – это совсем другая лига»
Кубок Дэвиса
3 декабря 16:05
Орлов оступился в шаге от финала парного турнира в Турции
Орлов оступился в шаге от финала парного турнира в Турции
ATP
3 декабря 14:34
Кафельников: «Половина стран не поедет на Олимпиаду в Китай»
Кафельников: «Половина стран не поедет на Олимпиаду в Китай»
Пекин-2022
3 декабря 13:58
ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
WTA
3 декабря 13:14
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
19:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
5 декабря 21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00