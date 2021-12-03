Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Джокович: «У хорватов лучшая пара в мире, но пусть победит сильнейший»
Первая ракетка мира прокомментировал победу над Чиличем в полуфинале Кубка Дэвиса
3 декабря 22:34
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в эфире Okko Sport высказался о победе над хорватом Марином Чиличем во втором матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса (6:4, 6:2).
«Против Марина всегда сложно играть. Мы очень хорошо знаем друг друга. Первый сет длился больше часа, были очень напряженные геймы. Конечно, победа в первом сете придала мне уверенности во втором. Мы оба очень нервно начали, потому что осознавали важность этой игры.
Теперь мы, команда Сербии, довели серию до решающей пары. У хорватов лучшая пара в мире, но мы постараемся полностью выложиться. Пусть победит сильнейший».
Напомним, в первом матче полуфинала серб Душан Лайович проиграл хорвату Борно Гойо.
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