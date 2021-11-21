Зверев – об обязательной вакцинации на Australian Open: «Надеюсь, для Джоковича сделают исключение»
Джокович рассказал, чего не хватило для победы над Зверевым на Итоговом турнире
Лидер мирового рейтинга не сумел выйти в финал соревнований
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович подвел итоги полуфинального матча Итогового турнира с Александром Зверевым:
Он один из лучших подающих в мире. Сегодня он в очередной раз это доказал. Несколько раз подача его действительно спасала. Я тоже неплохо подавал, у меня был только один гейм плохой гейм в третьем сете. Я трижды ошибся с форхенда и один раз с бэкхенда, правда с довольно легких позиций. По сути, я проиграл матч в этом гейме.
- Джокович на распутье. Организаторы Australian Open обязали всех игроков вакцинироваться и поставили сербу ультиматум
Джокович также ответил на вопрос о своем участии на Australian Open.
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