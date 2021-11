Джокович уверенно обыграла Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира

Фото: АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 9 минут. За это время Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 брейк-поинт.

Эта победа стала второй для Джоковича. Серб закрепился на первом месте в таблице и уже гарантировал себе выход в полуфинал.

10th semi-final at the #NittoATPFinals



The numbers keep getting better for @DjokerNole pic.twitter.com/ZB91Op2uqi