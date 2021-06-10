Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros

Новаку потребовалось четыре сета для прохода в полуфинал Roland Garros





Новак Джокович / Фото: AFP-JIJI

В четвертьфинале Roland Garros первая ракетка мира Новак Джокович обыграл девятую Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 6:7, 7:5.



Матч продлился 3 часа 32 минуты, в течение которых Джокович подал десять эйсов против одиннадцати у Берреттини. При этом, итальянец сделал три двойные ошибки, тогда как у серба лишь одна.

Также Джокович реализовал 4 из 0 брейк-пойнтов.

Отметим, что Джокович в полуфинале Roland Garros сыграет Рафаэлем Надалем (ATP, 3).