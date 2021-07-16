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Джокович выступит на Олимпийских Играх-2020

Лидер мирового рейтинга может выиграть «Золотой шлем»
Olympics Токио-2020
07:28
Джокович выступит на Олимпийских Играх-2020
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сообщил в своем Twitter, что примет участие в Олимпиаде-2020.

Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю все возможное, чтобы все были счастливы.

Отметим, что на Играх в Токио, Япония, сербу может покориться карьерный «Золотой шлем» – победа во всех турнирах Большого шлема плюс золото Олимпийских Игр. Ранее лишь Андреа Агасси и Рафаэлю Надалю покорялось это достижение.

В случае, если следом за ОИ-2020 Ноле выиграет и US Open, он станет первым в истории обладателем календарного «Золотого шлема» среди мужчин. Единственной, кто сумел этого достичь, была Штеффи Граф в 1988 году.

Напомним, что на Играх в Токио не выступят Надаль и Роджер Федерер.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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