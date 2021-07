Джокович выступит на Олимпийских Играх-2020

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сообщил в своем Twitter, что примет участие в Олимпиаде-2020.



Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x