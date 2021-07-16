Джокович выступит на Олимпийских Играх-2020

Лидер мирового рейтинга может выиграть «Золотой шлем»

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сообщил в своем Twitter, что примет участие в Олимпиаде-2020.



Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021

Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю все возможное, чтобы все были счастливы.

Отметим, что на Играх в Токио, Япония, сербу может покориться карьерный «Золотой шлем» – победа во всех турнирах Большого шлема плюс золото Олимпийских Игр. Ранее лишь Андреа Агасси и Рафаэлю Надалю покорялось это достижение.

В случае, если следом за ОИ-2020 Ноле выиграет и US Open, он станет первым в истории обладателем календарного «Золотого шлема» среди мужчин. Единственной, кто сумел этого достичь, была Штеффи Граф в 1988 году.

Напомним, что на Играх в Токио не выступят Надаль и Роджер Федерер.