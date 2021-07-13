Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020

Швейцарец из-за проблем с коленом пропустит Игры в Токио

Роджер Федерер / Фото: twitter.com/atptour

Роджер Федерер в своем Facebook сообщил, что не выступит на Олимпийских Играх-2020. Отметим, что также из «Большой тройки» от Олимпиады отказался Рафаэль Надаль.



По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за нее на расстоянии.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович еще не решил, поедет ли он на Игры в Японию.