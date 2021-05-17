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Джокович: «Я был счастлив сыграть с Надалем в финале»

Первая ракетка мира – о поражении от испанца в решающем матче турнира в Риме
Теннис ATP
17 мая 07:16
Джокович: «Я был счастлив сыграть с Надалем в финале»
Новак Джокович / Фото - reuters
Легендарный сербский теннисист, ныне находящийся на вершине рейтинга АТР, Новак Джокович, поделился эмоциями после поражение от испанца Рафаэля Надаля (7:5, 1:6, 6:3) в финале турнира в Риме (Италия). 

Цитирует Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своем Twitter

«Я был счастлив сыграть с Надалем в финале. Думаю, этот матч станет прекрасным подспорьем перед Roland Garros. Но играть против него, особенно в финалах, невероятно сложно. Рафаэль сегодня был лучше меня. Но в этом матче я могу отметить положительные стороны в своей игре. Я совсем не чувствовал усталости и мог играть ещё несколько часов. Теперь нужно отдохнуть и набраться сил. Думаю, начну тренировки за несколько дней до старта турнира в Сербии. Турнир в Риме позволил мне укрепить уверенность на грунте, найти свою игру. Надо сохранить это и приехать в Париж на пике».


Напомним, полька Ига Швентек уверенно переиграла чешку Каролину Плишкову и выиграла титул Masters в Риме.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль Рим (ATP)

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