Джокович проиграл Надалю финал в Риме
Джокович: «Я был счастлив сыграть с Надалем в финале»
Первая ракетка мира – о поражении от испанца в решающем матче турнира в Риме
Новак Джокович / Фото - reutersЛегендарный сербский теннисист, ныне находящийся на вершине рейтинга АТР, Новак Джокович, поделился эмоциями после поражение от испанца Рафаэля Надаля (7:5, 1:6, 6:3) в финале турнира в Риме (Италия).
Цитирует Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своем Twitter.
«Я был счастлив сыграть с Надалем в финале. Думаю, этот матч станет прекрасным подспорьем перед Roland Garros. Но играть против него, особенно в финалах, невероятно сложно. Рафаэль сегодня был лучше меня. Но в этом матче я могу отметить положительные стороны в своей игре. Я совсем не чувствовал усталости и мог играть ещё несколько часов. Теперь нужно отдохнуть и набраться сил. Думаю, начну тренировки за несколько дней до старта турнира в Сербии. Турнир в Риме позволил мне укрепить уверенность на грунте, найти свою игру. Надо сохранить это и приехать в Париж на пике».
Напомним, полька Ига Швентек уверенно переиграла чешку Каролину Плишкову и выиграла титул Masters в Риме.
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