Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Серб прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года.
Серба цитирует eurosport.co.uk:
«Сложнее всего, конечно, в психологическом и эмоциональном плане.
Конечно, я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона, и не знал, как это на меня повлияет.
Мне все еще нужно с этим разбираться в какой-то степени. Но, конечно, уже не так тяжело, как было в первые два-три месяца этого года.
Мне кажется, что чем больше я играю и нахожусь в привычной среде, тем комфортнее себя чувствую».
Новак Джокович прокомментировал тот факт, что остается первым номером мирового рейтинга.
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