Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года.

Серба цитирует eurosport.co.uk:

Конечно, я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона, и не знал, как это на меня повлияет.

Мне все еще нужно с этим разбираться в какой-то степени. Но, конечно, уже не так тяжело, как было в первые два-три месяца этого года.

Мне кажется, что чем больше я играю и нахожусь в привычной среде, тем комфортнее себя чувствую».