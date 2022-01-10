Джоковича снова арестовали!

Правительство Австралии задержало первую ракетку мира

Люди, которые вышли поддержать Джоковича / Фото: Getty Images

Правительство Австралии снова арестовало первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом в Twitter сообщила журналистка Ксения Павлович-МакАтир, которая ссылается на отца серба:

«Важно! Отец Джоковича сказал, что его (Новака Джоковича) снова арестовали».

Breaking Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him! — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

Ссегодня, 10 января, решением суда Джоковичу отменили аннуляцию визы, однако правительство Австралии «может использовать личное право», чтобы все же депортировать серба из страны.

Забавно, что арест Джокович произошел практически сразу после того, как в Мельбурне начались гуляния по случаю освобождения первой ракетки мира.