В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео

Фото: Marca

В Мельбурне, возле здания суда, начались народные гуляния по случаю освобождение из иммиграционной службы первой ракетки мира Новака Джоковича.

BREAKING: Novak Djokovic is free to play in the Australian Open after a judge ruled against the decision to remove his visa.



On #BBCBreakfast Australia correspondent Shaimaa Khalil reports from outside the hotel where he has been held.https://t.co/j7imSLkSnw pic.twitter.com/k1IqsESLjt