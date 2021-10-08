Радукану выступит на турнире в Линце. Шансы на Итоговый остаются
Экс-первая ракетка мира и чемпионка US Open-2021 намерены выступить в миксте
Британский дуэт готов к покорению новых вершин
Радукану и Маррей / Фото - metro.co.ukТрехкратный победитель турниров «Большого шлема», британец Энди Маррей и его соотечественница, чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану готовы выступить в миксте. Об этом сообщает Daily Express.
Маррей и Радукану вместе покинули тренировку в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе. Сообщается, что они обсуждали при этом возможность выступления в миксте.
Маррей, который показал свой лучший результат в Индиан-Уэллсе в 2009 году, дойдя до финала, вернется на турнир впервые с 2017 года. Организаторы предоставили британцу wild card. Что касается Радукану, то она посеяна под 17-м номером и начнет путь к трофею со второго круга. Ее соперницей станет белоруска Александра Соснович.
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