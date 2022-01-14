Энди Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР

На этот раз британец намерен покорить Сидней

Энди Маррей / Фото - АТР

135-я ракетка мира, британецпереиграл американцасо счетом 6:7(6), 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Сиднее.За 2 часа 24 минуты матча Маррей оформил 16 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 25-й номер рейтинга АТР Опелка 20 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.Это была первая официальная встреча теннисистов.В финале турнира Sydney Tennis Classic Маррей встретится с россияниномили британцемОтметим, что британец вышел в финал ATP впервые с турнира в Антверпене-2019, который он выиграл. Всего это будет 69-й чемпионский матч в карьере Маррея.А тем временем вторая ракетка Украины