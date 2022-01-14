Маррей: «Басилашвили бьет сильнее всех в туре»
Энди Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР
На этот раз британец намерен покорить Сидней
Энди Маррей / Фото - АТР135-я ракетка мира, британец Энди Маррей переиграл американца Рейлли Опелку со счетом 6:7(6), 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Сиднее.
За 2 часа 24 минуты матча Маррей оформил 16 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 25-й номер рейтинга АТР Опелка 20 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.
Это была первая официальная встреча теннисистов.
В финале турнира Sydney Tennis Classic Маррей встретится с россиянином Асланом Карацевым или британцем Даниэлем Эвансом.
Отметим, что британец вышел в финал ATP впервые с турнира в Антверпене-2019, который он выиграл. Всего это будет 69-й чемпионский матч в карьере Маррея.
А тем временем вторая ракетка Украины Сергей Стаховский принял решение завершить карьеру.
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