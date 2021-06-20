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Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»

Анакон считает Новака лучшим на данный момент
Теннис ATP
14:29
Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»
Новак Джокович / фото - ATP

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Анакон заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович является очень недооцененным теннисистом. В беседе с Tennis Head наставник поделился мыслями о лучшем теннисисте современности.

«Он шел по следам людей, за которыми идти сложнее всего, ведь Роджера и Рафу любят сильнее всего. Мне кажется очень несправедливым то, что Новак не получил того признания, которого заслуживает.

Даже если посмотреть на то, что происходило после 2011 года, мы увидим, что Джокович взял 18 «Больших шлемов», а Рафа и Роджер вместе взятые – только 15.

За это время он выиграл 31 «Мастерс», а они двое – 28. Четыре победы на итоговом против одной на двоих. Он возглавлял рейтинг 324 недели. Объективно Новак – самый доминирующий игрок прошедшего десятилетия. Вы можете его любить или не любить, но факты говорят о доминировании».  

Недавно стало известно, где серб сыграет следующий турнир.

Антон Кривенко
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Новак Джокович Роджер Федерер

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