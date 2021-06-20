Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»

Новак Джокович / фото - ATP

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Анакон заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович является очень недооцененным теннисистом. В беседе с Tennis Head наставник поделился мыслями о лучшем теннисисте современности.

Даже если посмотреть на то, что происходило после 2011 года, мы увидим, что Джокович взял 18 «Больших шлемов», а Рафа и Роджер вместе взятые – только 15.

За это время он выиграл 31 «Мастерс», а они двое – 28. Четыре победы на итоговом против одной на двоих. Он возглавлял рейтинг 324 недели. Объективно Новак – самый доминирующий игрок прошедшего десятилетия. Вы можете его любить или не любить, но факты говорят о доминировании».