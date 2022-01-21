Это космос. Барти не проигрывает свою подачу 57 геймов кряду

Для женского тенниса – фантастический показатель

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Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертый круг Australian Open.

25-летняя теннисистка уверенно обыграла Камилу Джорджи. Этот матч стал шестым для Барти, в котором она не отдала ни одного гейма на своей подаче.

Всего же лидер мирового рейтинга выиграла уже 57 геймов кряду на своих подачах. Последней теннисисткой, сумевшей сделать брейк против австралийки была Кори Гофф. Та встреча состоялась 5 января.

Напомним, следующей соперницей Барти станет 20-летняя американка Аманда Анисимова.