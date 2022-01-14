Цуренко узнала соперницу на стартовый матч Australian Open

Теннисистки уже встречались в матче первого круга AO

Леся Цуренко / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA № 120) вышла в основную сетку Australian Open, победив в финале квалификации россиянку Элину Аванесян (WTA № 214).

Соперницей Цуренко в стартовом круге основы станет действующая первая ракетка мира Эшли Барти.

Стоит отметить, что это не первая встреча теннисисток на кортах AO. В 2020 году украинка также столкнулась с Барти в первом круге основной сетки и проиграла ей в трех сетах. Если говорить в целом, то это будет четвертый очный матч спортсменок (счет 2:1 в пользу Барти).

Накануне украинка Байндль зачехлила ракетку на Australian Open.