Цуренко легко обыграла Аванесян и вышла в основную сетку Australian Open
Цуренко узнала соперницу на стартовый матч Australian Open
Теннисистки уже встречались в матче первого круга AO
14 января 13:06
Леся Цуренко / фото - Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA № 120) вышла в основную сетку Australian Open, победив в финале квалификации россиянку Элину Аванесян (WTA № 214).
Соперницей Цуренко в стартовом круге основы станет действующая первая ракетка мира Эшли Барти.
Стоит отметить, что это не первая встреча теннисисток на кортах AO. В 2020 году украинка также столкнулась с Барти в первом круге основной сетки и проиграла ей в трех сетах. Если говорить в целом, то это будет четвертый очный матч спортсменок (счет 2:1 в пользу Барти).
Накануне украинка Байндль зачехлила ракетку на Australian Open.
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