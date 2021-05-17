Федерер: «Не знаю, чего от себя ждать»
Федерер: «Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой. Я бы не хотел сразу с ними бороться»
Титулованный швейцарец жаждет триумфального возвращения в Тур
Роджер Федерер / Фото - tennishead.netЛегендарный швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер перед возвращением в мужской Тур на турнире в Женеве (Швейцария) прокомментировал свои дальнейшие перспективы.
Цитирует Федерера BBC.
«Конечно, есть неопределенности. Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой. После 10 матчей я смогу сказать больше, но я бы не хотел сейчас сразу с ними бороться. Когда я буду здоров, когда проведу достаточно времени на корте, у меня появится больше уверенности в себе, и я снова буду в числе топ-игроков. В Дохе я переживал по поводу своего уровня в сравнении с другими игроками, но на тренировках понял, что готов бороться. Там я себя удивил, а сейчас больше сосредотачиваюсь на своей игре на грунте, чем на соперниках. Поколение Медведева, Циципаса и Зверева не только прибавило, но и набралось опыта. Надаль и Джокович никуда не делись. Для меня возвращение на этот уровень будет дополнительным испытанием».
Ранее Федерер сообщил, что перед Roland Garros планирует сыграть на турнире в Женеве, который стартовал 16 мая.
Отметим, что Roland Garros начнется на две недели позже – 30 мая – и завершится 13 июня.
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