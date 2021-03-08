Федерер – о скандалах с участием Джоковича: «Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах»
Швейцарский теннисист поддержал Новака
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал скандалы, в которые за последний год попал Новак Джокович – дисквалификацию с US Open, организацию Adria Tour и удаление из Совета игроков ATP после организации независимого профсоюза PTPA.
«Нет смысла смешивать это в одну кучу. На US Open ему просто невероятно не повезло. Все это понимают. Конечно, нужно себя контролировать, но такое могло случиться почти с кем угодно.
Были ли у него благие намерения по поводу Adria Tour? Поспешил ли он с его организацией? Наверное, на оба вопроса ответ «да».
Что касается его политической деятельности, то он старается помочь игрокам. Но нельзя, чтобы он одновременно был главой Совета игроков и при этом запускал отдельную организацию. Конечно, мнения могут быть разными, но важно поддерживать диалог и обмениваться мыслями. И негативный фон никак не поможет теннису.
Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах. Это хорошо.
Посмотрим, что дальше будет с PTPA и с ATP. Я приехал в Доху не для того, чтобы заниматься политикой. Сейчас я сосредоточен на возвращении в тур».
Роджер Федерер поделился мнением о соперничестве с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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