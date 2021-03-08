Федерер – о скандалах с участием Джоковича: «Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах»

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал скандалы, в которые за последний год попал Новак Джокович – дисквалификацию с US Open, организацию Adria Tour и удаление из Совета игроков ATP после организации независимого профсоюза PTPA.

Были ли у него благие намерения по поводу Adria Tour? Поспешил ли он с его организацией? Наверное, на оба вопроса ответ «да».

Что касается его политической деятельности, то он старается помочь игрокам. Но нельзя, чтобы он одновременно был главой Совета игроков и при этом запускал отдельную организацию. Конечно, мнения могут быть разными, но важно поддерживать диалог и обмениваться мыслями. И негативный фон никак не поможет теннису.

Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах. Это хорошо.

Посмотрим, что дальше будет с PTPA и с ATP. Я приехал в Доху не для того, чтобы заниматься политикой. Сейчас я сосредоточен на возвращении в тур».