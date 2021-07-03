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Федерер: «Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всей команде – за усилия»

Титулованный теннисист – о вылете сборной Швейцарии с Евро-2020
Теннис ATP
12:58
Федерер: «Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всей команде – за усилия»
Роджер Федерер / Фото - tennishead
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в Twitter поделился эмоциями после вылета сборной Швейцарии с Евро-2020.

«Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорей бы уже начался чемпионат мира.  Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им!».


Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 швейцарцы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Испании.
Владимир Кириченко
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Теги

Роджер Федерер Швейцария – Испания сборная Швейцарии (футбол)

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