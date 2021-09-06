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Фернандес: «Со Свитолиной будет тяжело»

Теннисистки встретятся в четвертьфинале US Open
Теннис Grand Slam
18:05
Фернандес: «Со Свитолиной будет тяжело»
Лейла Фернандес / фото - Getty Images

18-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась ожиданиями от встрече с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Соперницы встретятся на корте US Open в четвертьфинале. Слова Лейлы приводит пресс-служба ТБШ.

 

«После победы над Осакой я была очень счастлива, но меня быстро спустили с небес на землю. Спасибо моей команде, тренерам и физио, которые успокоили меня и убедили, что турнир не закончился. Спасибо болельщикам за поддержку.

Со Свитолиной будет очень тяжело, ведь Элина - настоящий боец и крутой игрок. Она много атакует и всегда агрессивна. Надеюсь, что могу и дальше рассчитывать на поддержку трибун».  

Фернандес на Открытом чемпионате США уже прошла Наоми Осаку и Анжелик Кербер.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина

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