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Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»

25-летний чилиец – о предстоящем матче 1/8 финала Wimbledon
Теннис Grand Slam
09:59
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
Кристиан Гарин / Фото - archyworldys
20-я ракетка мира, чилийский теннисист Кристиан Гарин поделился ожиданиями от поединка с легендарным сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Wimbledon.

Wитирует Гарина пресс-служба АТР.

«Очень рад, что мне предоставится возможность сыграть с Новаком. Я люблю решать сложные задачи. Раньше мне не доводилось играть с кем-то из «Большой тройки». Тем не менее, я подойду к этому поединку без дополнительного волнения. Это без сомнения будет большая игра, однако именно ради таких моментов я и работаю. Я выйду на корт и отдам все силы. Посмотрим, чем всt закончится».


Ранее титулованный швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый раунд Wimbledon.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Кристиан Гарин Wimbledon

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