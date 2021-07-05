Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
25-летний чилиец – о предстоящем матче 1/8 финала Wimbledon
09:59
Кристиан Гарин / Фото - archyworldys20-я ракетка мира, чилийский теннисист Кристиан Гарин поделился ожиданиями от поединка с легендарным сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Wimbledon.
Wитирует Гарина пресс-служба АТР.
«Очень рад, что мне предоставится возможность сыграть с Новаком. Я люблю решать сложные задачи. Раньше мне не доводилось играть с кем-то из «Большой тройки». Тем не менее, я подойду к этому поединку без дополнительного волнения. Это без сомнения будет большая игра, однако именно ради таких моментов я и работаю. Я выйду на корт и отдам все силы. Посмотрим, чем всt закончится».
Ранее титулованный швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый раунд Wimbledon.
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