Глава АТР: «Получили заверения, что Пэн Шуай находится в безопасности»

От китайской теннисистки не было вестей уже полторы недели

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Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал историю с двукратной победительницей турниров серии Большого шлема Пэн Шуай.

Ранее теннисистка обвинила в сексуальных домогательствах высокопоставленного китайского чиновника, а затем перестала выходить на связь. Вестей от Пэн Шуай не было уже полторы недели:

«Для нас нет ничего важнее, чем безопасность нашего теннисного сообщества. Мы глубоко обеспокоены неопределенностью, связанной с непосредственной безопасностью и местонахождением игрока WTA Пэн Шуай. Недавние заверения, которые получили в WTA, что она находится в безопасности, нас обнадеживают. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Помимо этого, мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию обвинений в сексуальном насилии в отношении Пэн Шуай».

Напомним, ранее обеспокоенность ситуацией с Пэн Шуай выразила WTA.