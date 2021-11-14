WTA – о пропавшей китайской теннисистке: «Мы ждем справедливого расследования»

Победительница двух турниров «Большого шлема» исчезла после обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая

Пэн Шуай / фото - Getty Images

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай в местной соцсети обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Ее сообщение было стерто через 20 минут после публикации. После этого спортсменка перестала выходить на связь. Информации от Пэн нет уже полторы недели.

Пресс-служба WTA также не стала стоять в стороне и опубликовала официальное заявление с призывом как можно быстрее разобраться с ситуацией.

«Мы крайне озабочены событиями, которые связаны с Пэн Шуай. Наша организация всегда будет придерживаться принципов равенства возможностей и уважения. Как и любая женщина, Пэн Шуай заслуживает быть услышанной. К обвинениям, которые она выдвинула, нужно отнестись очень серьезно. Мы благодарны ей за смелость. Мы ждtм, что данная ситуация будет рассмотрена с максимальной тщательностью, прозрачно, справедливо и без цензуры. Наш главный приоритет – здоровье и безопасность спортсменок. Очень надеемся, что справедливость в итоге восторжествует».

Напомним, Медведев обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира.