Горячая кровь против «Большой тройки». Надаль, Джокович и Федерер сыграют против молодых итальянцев в 1/8 финала Roland Garros

У Рафы и Роджера соперники из топ-20

"Большая тройка" / фото - Getty Images

Первая, третья и восьмая ракетки мира Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер вышли в 4-й круг Roland Garros. На пути в четвертьфинал у всех троих представителей легендарной «Большой тройки» стоят молодые теннисисты из Италии

Надаль по ходу турнира побил рекорд швейцарского коллеги, победив в 103-х матчах на одном Шлеме. В следующем матче 7 июня «Король грунта» сыграет против 19-летнего Янника Синнера. Теннисисты дважды уже встречались на корте, 19-я номер рейтинга пока не выиграл ни одного сета.

Лучший теннисист мира по версии АТР получил самого низкорейтингового соперника в 1/8 финала. Новак в Париже проведет матч против 19-летнего Лоренцо Музетти (76-й в рейтинге АТР). Соперники сыграют первую очную встречу.

39-летний Федерер подумывает отказаться от продолжения участия на французском Шлеме. Швейцарец уверяет, что его беспокоит травма, однако и соперник ему достался непростой. 25-летний Маттео Берреттини в текущем сезоне сыграл в двух финалах на грунте, выиграв турнир в Белграде, Сербия. Роджер дважды обыгрывал Маттео в 2019 году.

Напомним, что в 4-м круге женского разряда Открытого чемпионата Франции сыграет украинка Марта Костюк.