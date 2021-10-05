Ибрагимович: «Мы с Джоковичем очень похожи. Оба с возрастом становимся только лучше»

Звездный форвард «Милана» - о своем отношении к первой ракетке мира

Златан Ибрагимович / фото - Eurosport

Именитый форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в интервью порталу Milan News рассказал о своем отношении к первой ракетке мира Новаку Джоковичу, а также назвал общую черту, которая объединяет их.

«Он мыслит как настоящий балканец. Эмоциональный взрыв – и все сразу хорошо. Если разозлиться, ты выложишься на полную и будешь играть лучше. Если Новак на пике эмоций, он показывает свой мощнейший теннис. У меня так же с футболом. Джокович – идеальный спортсмен, который с возрастом становится только лучше. В этом мы похожи».

Напомним, Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе.