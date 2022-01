Интрига жива! Надаль отыграл один сет у Медведева в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл третий сет у Даниила Медведева в финале Australian Open.

Испанец побывал на гране поражения, когда уступал 2:3 0:40 на своей подаче, однако вытащил гейм, а чуть позже сам сделал брейк, который сразу же подтвердил – 6:4.

После трех партий счет 2:1 в пользу Медведева.

Never count out a champion



@RafaelNadal takes the third set against Medvedev 6-4.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/9twWSMShbv