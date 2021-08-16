Итальянка сотворила сенсацию, обыграв экс-первую ракетку в финале первого крупного турнира в карьере

Джорджи выиграла соревнование серии WTA1000 в Канаде

Камила Джорджи / Фото: WTA

Камила Джорджи (WTA, 71) в финале турнира серии WTA1000 в Монреале, Канада, в двух сетах победила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (WTA, 6) 6:3, 7:5.



Итальянка выполнила 7 эйсов, реализовала 4 из 10-и брейк-поинтов при 6-и ошибках на подаче. Чешка 4 раза подала навылет, единожды выиграла гейм на подаче соперницы и допустила 6 «двойник».

Это первый триумф Джорджи на таком крупном турнире. Ранее итальянка побеждала только на турнирах серии WTA250.