Известно, когда украинские теннисистки проведут матчи первого круга Australian Open

Все теннисистки попали в верхнюю половину сетки

Фото: Bukmekerov.net

Пресс-служба Australian Open сообщила предварительное расписание матчей турнира.

В основной сетке женского одиночного разряда выступят пять представительниц Украины. Все они попали в верхнюю половину сетки и проведут свои матчи первого круга 17 января.

Напомним, Леся Цуренко – единственная украинка, которая пробилась в основу через квалификацию.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.