В основной сетке Australian Open не сыграет ни один украинский теннисист
Известно, когда украинские теннисистки проведут матчи первого круга Australian Open
Все теннисистки попали в верхнюю половину сетки
14 января 14:58
Фото: Bukmekerov.net
Пресс-служба Australian Open сообщила предварительное расписание матчей турнира.
В основной сетке женского одиночного разряда выступят пять представительниц Украины. Все они попали в верхнюю половину сетки и проведут свои матчи первого круга 17 января.
Напомним, Леся Цуренко – единственная украинка, которая пробилась в основу через квалификацию.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.
Комментарии 0