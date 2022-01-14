Стоило проходить квалификацию? Цуренко на старте Australian Open сыграет против главного фаворита турнира

Как и в 2020 году, украинская теннисистка встретится с Эшли Барти

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Мы уже сообщили, что Леся Цуренко на старте Открытого чемпионата Австралии сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

Крайне неудачный жребий для украинской теннисистки, однако так с ней происходит не впервые. В 2020 году в первом круге Australian Open Цуренко также досталась Барти, которая уже тогда была лидером мирового рейтинга. Цуренко сенсационно взяла первый сет, но затем разгромно уступила в двух последующих.

Видеообзор матча Цуренко – Барти в первом круге Australian Open:

Однако есть и позитив для украинки. В 2018 году на турнире в Брисбене Цуренко обыграла Барти в двух партиях.

Видеообзор матча Цуренко – Барти на турнире в Брисбене:

Всего же Цуренко и Барти провели три очных матчах, в которых украинка одержала одну победу, против двух у австралийки.

Цуренко в 11-й раз сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ее лучший результат – третий круг.

Напомним, ранее определились соперницы других украинских теннисисток.