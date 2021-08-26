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Известны соперники Марченко и Цуренко во втором круге квалификации US Open

Илья и Леся – единственные украинцы, которые пробились во второй раунд отбора
Теннис Grand Slam
10:14
Известны соперники Марченко и Цуренко во втором круге квалификации US Open
Фото: пресс-служба US Open

Илья Марченко и Леся Цуренко – единственные украинцы, которые пробились во второй круг квалификации US Open.

Там Марченко сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки, а Цуренко – словацкой теннисистки Анны-Каролины Шмидловой. Встречи состоятся 26 августа. Начало игрового дня не ранее 18:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом раунде Марченко отыграл три матч-бола.

Ранее выступления на турнире завершили Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Сергей Стаховский и Катерина Козлова.

Сергей Остапенко
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Теги

Илья Марченко Леся Цуренко

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