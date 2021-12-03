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Кафельников: «Половина стран не поедет на Олимпиаду в Китай»

Все из-за ситуации с Пэн Шуай
Olympics Пекин-2022
13:58
Кафельников: «Половина стран не поедет на Олимпиаду в Китай»
Фото: Twitter Кафельникова

Бывшая первая ракетка мира и двукратный победитель турниров серии Большого шлема Евгений Кафельников считает, что из-за ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай многие сборные откажутся от участия в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Своим мнением Кафельников поделился в Twitter:

«Сейчас все должно зависеть от каждой страны индивидуально! МОК никогда на себя не возьмет ответственность за бойкот зимних Игр 2022 года.

Если хотите знать мое личное мнение, то половина стран на Олимпиаду не приедет. Точка».

Напомним, ранее из-за ситуации с Пэн Шуай WTA отказалась проводить турниры в Китае.

Сергей Остапенко
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Пэн Шуай Евгений Кафельников

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