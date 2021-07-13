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14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
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Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду

Ангелине потребовалось два сета для победы над Калинской
Теннис WTA
17:22
Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду
Ангелина Калинина / Фото: Federacao Portuguesa de Tenis

Ангелина Калинина (WTA, 95) на старте турнира серии WTA250 в Будапеште, Венгрия, в двух сетах обыграла Анну Калинскую (WTA, 110) 6:4, 7:6 (5).

За два часа на корте украинка реализовала 4 брейк-поинта из 6-и при 3-х ошибках на подаче. Россиянка дважды подала навылет, допустила 5 «двойных» и выиграла 3 гейма на подаче соперницы. Ангелина выиграла второй очный матч у Калинской – до этого теннисистки единожды встречались в Санкт-Петербурге. Отметим, что это 11-я победа Ангелины подряд.

Соперница Калининой по второму раунду турнира определится в матче Юлии Грабер из Австрии и Бернарды Перы из США.

Напомним, что после второго титула кряду Калинина впервые вошла в первую сотню лучших теннисисток мира.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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