Калініна переграла Кіз на старті турніру серії WTA1000 в Римі

Українка в двох сетах перемогла з однаковим рахунком

Фото: j48tennis.net

Друга ракетка Україна Ангеліна Калініна (WTA, 36) успішно стартувала на турнірі серії WTA1000 в Римі, Італія, перегравши Медісон Кіз (WTA, 22) 6:4, 6:4.



За півтори години на корті українка реалізувала 4 брейк-пойнти з восьми та одного разу помилилася при подачі. Американка виконала 1 ейс, зробила 2 брейки та допустила одну «подвійну». Це був другий офіційний матч тенісисток – у Майамі також перемогла Ангеліна.

В наступному раунді Калініна зіграє з переможницею матчу Людмила Самсонова – Джессіка Пегула.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, в Римі грає Марта Костюк, у котрої в останній момент змінилася суперниця.