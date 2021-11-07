Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне

Украинка выиграла турнир серии ITF60 в Нанте

Ангелина Калинина / Фото: USTA

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 57) обыграла Осеан Доден (WTA, 97) в финале турнира серии ITF60 в Нанте, Франция 7:6, 1:0.



Украинка на тай-брейке дожала француженку в первом сете, а после проигрыша первого гейма второй партии Доден снялась с матча. Счет в личных встречах стал равным – 1:1.

Отметим, что для Калининой это пятый титул ITF в сезоне – три победы во Франции и по одной в Португалии и Хорватии.

Напомним, что дальше Ангелина сыграет на турнире серии WTA 250 в Линце, Австрия.