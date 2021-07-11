Калинина выиграла второй турнир кряду во Франции

Ангелина в двух сетах обыграла венгерку Галфи

Ангелина Калинина / Фото: Portuguesa de Tenis

Ангелина Калинина (WTA, 125) в двух сетах выиграла финальный матч у Далмы Галфи (WTA, 205) на турнире серии ITF100 в Контрексвилле, Франции 6:2, 6:2.



Украинка за 1 час 17 минут украинка выполнила один эйс, реализовала пять брейк-поинтов из тринадцати, ошибившись три раза при подаче. Венгерка шесть раз подала навылет, сделал один брейк при четырех «двойных». Это была первая официальная игра теннисисток.

Отметим, что после триумфа Калинина дебютирует в топ-100 рейтинга WTA, что станет ее лучшим достижением в карьере.

Напомним, что на прошлой неделе Ангелина выиграла турнир в Монпелье, Франция.