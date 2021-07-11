Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Калинина выиграла второй турнир кряду во Франции

Ангелина в двух сетах обыграла венгерку Галфи
Теннис WTA
16:46
Калинина выиграла второй турнир кряду во Франции
Ангелина Калинина / Фото: Portuguesa de Tenis

Ангелина Калинина (WTA, 125) в двух сетах выиграла финальный матч у Далмы Галфи (WTA, 205) на турнире серии ITF100 в Контрексвилле, Франции 6:2, 6:2.

Украинка за 1 час 17 минут украинка выполнила один эйс, реализовала пять брейк-поинтов из тринадцати, ошибившись три раза при подаче. Венгерка шесть раз подала навылет, сделал один брейк при четырех «двойных». Это была первая официальная игра теннисисток.

Отметим, что после триумфа Калинина дебютирует в топ-100 рейтинга WTA, что станет ее лучшим достижением в карьере.

Напомним, что на прошлой неделе Ангелина выиграла турнир в Монпелье, Франция.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Калинина вышла в финал второго турнира кряду и побьет личный рекорд в рейтинге WTA
Калинина вышла в финал второго турнира кряду и побьет личный рекорд в рейтинге WTA
Теннис WTA
12:13
1
Калинина, проиграв первый сет, одержала волевую победу в четвертьфинале турнира во Франции
Калинина, проиграв первый сет, одержала волевую победу в четвертьфинале турнира во Франции
Теннис WTA
9 июля 20:50
Калинина выиграла турнир в Монпелье
Калинина выиграла турнир в Монпелье
Теннис WTA
4 июля 20:21
Калинина пробилась в финал грунтового турнира в Монпелье
Калинина пробилась в финал грунтового турнира в Монпелье
Теннис WTA
3 июля 18:37
Калинина за час вышла в полуфинал турнира во Франции
Калинина за час вышла в полуфинал турнира во Франции
Теннис WTA
2 июля 20:07
Калинина не оставила шансов сопернице на пути в четвертьфинал турнира во Франции
Калинина не оставила шансов сопернице на пути в четвертьфинал турнира во Франции
Теннис WTA
1 июля 16:57

Новости: Теннис

Финал Wimbledon. Новак Джокович – Маттео Берреттини. Видео трансляция
Финал Wimbledon. Новак Джокович – Маттео Берреттини. Видео трансляция
Grand Slam
17:42
Калинина выиграла второй турнир кряду во Франции
Калинина выиграла второй турнир кряду во Франции
WTA
16:46
Сачко остановился в шаге от титула Challenger
Сачко остановился в шаге от титула Challenger
ATP
15:21
Финал Wimbledon. Новак Джокович – Маттео Берреттини. Онлайн трансляция прямо сейчас
Финал Wimbledon. Новак Джокович – Маттео Берреттини. Онлайн трансляция прямо сейчас
Grand Slam
13:53
Джокович: «В последние годы мне помогает «Человек-паук»
Джокович: «В последние годы мне помогает «Человек-паук»
Grand Slam
13:33
Одинокий Новак готовится творить историю. В финале Wimbledon все будут болеть за Берретини, но шансов на титул у Джоковича больше
Превью
Одинокий Новак готовится творить историю. В финале Wimbledon все будут болеть за Берретини, но шансов на титул у Джоковича больше
Grand Slam
13:00
Калинина вышла в финал второго турнира кряду и побьет личный рекорд в рейтинге WTA
Калинина вышла в финал второго турнира кряду и побьет личный рекорд в рейтинге WTA
WTA
12:13
Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»
Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»
Grand Slam
07:52
Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Grand Slam
10 июля 22:27
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
57
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости