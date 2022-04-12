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Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США

Украинки сыграют без замен
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 22:50
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Даяна Ястремская / Фото: j48tennis.net

Капитан сборной Украины по теннису Ольга Савчук высказалась о состоянии команды накануне матча со сборной США в Кубке Билли Джин Кинг:

В Чарльстоне все неплохо сыграли в одиночке. И сестры Киченок, и Катарина Завацкая, которая проиграла Каролине Плишковой. Завацкая и Плишкова уже восстановились, но после таких перерывов нужна игровая практика, нужны матчи. У всех наших девушек, которые находятся в Чарльстоне, хорошее настроение, все готовы.

Почему не удалось договориться с Ангелиной Калининой?

Со всеми разговаривали. И Калинину спрашивали, и Дарью Снигур, и Лесю Цуренко – всех, кто высоко в рейтинге. Но сейчас очень сложные времена для всех, поэтому состав команды такой, какой есть.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в финал турнира.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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Ольга Савчук Катарина Завацкая Даяна Ястремская

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