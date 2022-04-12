Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Украинки сыграют без замен
12 апреля 22:50
Даяна Ястремская / Фото: j48tennis.net
Капитан сборной Украины по теннису Ольга Савчук высказалась о состоянии команды накануне матча со сборной США в Кубке Билли Джин Кинг:
В Чарльстоне все неплохо сыграли в одиночке. И сестры Киченок, и Катарина Завацкая, которая проиграла Каролине Плишковой. Завацкая и Плишкова уже восстановились, но после таких перерывов нужна игровая практика, нужны матчи. У всех наших девушек, которые находятся в Чарльстоне, хорошее настроение, все готовы.
Почему не удалось договориться с Ангелиной Калининой?
Со всеми разговаривали. И Калинину спрашивали, и Дарью Снигур, и Лесю Цуренко – всех, кто высоко в рейтинге. Но сейчас очень сложные времена для всех, поэтому состав команды такой, какой есть.
Напомним, что победитель противостояния выйдет в финал турнира.
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