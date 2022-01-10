Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open

Украинская теннисистка успешно стартовала на первом Шлеме в году
Теннис Grand Slam
07:36
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, обыграв получившую wild-card Шарлотту Кемпенарс-Поч – 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут. За это время Бондаренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 7 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Во втором раунде квалификации Бондаренко сыграет против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 146).

Помимо Бондаренко, в квалификации Australian Open играют еще три украинские теннисистки.

Напомним, в 2008 году Катерина Бондаренко стала чемпионкой австралийского мэйджора в парном разряде.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катерина Бондаренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
Теннис Grand Slam
09 января 14:25
Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open
Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open
Теннис Grand Slam
09 января 09:27
Людмила Киченок и Бондаренко проиграли на турнире в Аделаиде
Людмила Киченок и Бондаренко проиграли на турнире в Аделаиде
Теннис WTA
05 января 09:59
Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде
Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде
Теннис WTA
03 января 09:13
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Теннис WTA
02 января 08:34

Новости: Теннис

Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Grand Slam
10:32
Джоковича снова арестовали!
Джоковича снова арестовали!
Grand Slam
10:19
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
Grand Slam
10:08
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Grand Slam
08:42
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
WTA
08:26
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Grand Slam
08:10
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Grand Slam
07:51
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Grand Slam
07:36
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Grand Slam
07:25
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости