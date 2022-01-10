Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open

Украинская теннисистка успешно стартовала на первом Шлеме в году

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Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, обыграв получившую wild-card Шарлотту Кемпенарс-Поч – 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут. За это время Бондаренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 7 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Во втором раунде квалификации Бондаренко сыграет против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 146).

Помимо Бондаренко, в квалификации Australian Open играют еще три украинские теннисистки.

Напомним, в 2008 году Катерина Бондаренко стала чемпионкой австралийского мэйджора в парном разряде.